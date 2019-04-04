ЦИК приняла протоколы от 188 окружкомов из 199

Также ЦИК приняла протокол с пометкой "уточнен" от 4 окружных избирательных комиссий

Фото: Getty Images

ЦИК приняла протоколы от 188 окружкомов из 199 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg 2019-04-04T21:04:24+03:00 Политика Также ЦИК приняла протокол с пометкой "уточнен" от 4 окружных избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента от 188 окружных комиссий.

Как сообщается на странице ЦИК в соцсети Facebook, после перерыва в заседании в четверг комиссия приняла протоколы от 23 окружкомов.

"Таким образом, по состоянию на 4 апреля 2019 года ЦИК приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 188 территориальных избирательных округов", – говорится в сообщении.

Также ЦИК приняла протокол с пометкой "уточнен" от 4 окружных избирательных комиссий.

Также в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 42 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на заграничных избирательных участках. Следовательно, по состоянию на 4 апреля ЦИК приняла протоколы о подсчете голосов избирателей с 73 заграничных избирательных участков.

Ранее сообщалось, что ЦИК приняла протоколы 111 из 199 окружкомов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 99,99% протоколов, подсчитав 18 893 393 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 477 голосов).

Действующий президент Петр Порошенко набирает 15,95% (3 014 281 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 043 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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