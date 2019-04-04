ЦИК приняла протоколы от 188 окружкомов из 199
Также ЦИК приняла протокол с пометкой "уточнен" от 4 окружных избирательных комиссий
Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента от 188 окружных комиссий.
Как сообщается на странице ЦИК в соцсети Facebook, после перерыва в заседании в четверг комиссия приняла протоколы от 23 окружкомов.
"Таким образом, по состоянию на 4 апреля 2019 года ЦИК приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 188 территориальных избирательных округов", – говорится в сообщении.
Также ЦИК приняла протокол с пометкой "уточнен" от 4 окружных избирательных комиссий.
Также в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 42 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на заграничных избирательных участках. Следовательно, по состоянию на 4 апреля ЦИК приняла протоколы о подсчете голосов избирателей с 73 заграничных избирательных участков.
Ранее сообщалось, что ЦИК приняла протоколы 111 из 199 окружкомов.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 99,99% протоколов, подсчитав 18 893 393 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.
Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 477 голосов).
Действующий президент Петр Порошенко набирает 15,95% (3 014 281 голосов).
Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 043 голосов).
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.
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