Сегодня последний избирательной округ номер 69 привез протоколы с мокрыми печатями

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

ЦИК приняла протоколы с печатями из всех 199 окружных комиссий на выборах в Раду https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8 2019-07-30T11:04:00+03:00 Политика Сегодня последний избирательной округ номер 69 привез протоколы с мокрыми печатями

Центральная избирательная комиссия во вторник приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду из 199 окружных избирательных комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Сегодня последний избирательной округ номер 69 привез протоколы с мокрыми печатями", - сказали в Центризбиркоме.

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Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

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