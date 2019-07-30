ЦИК приняла протоколы с печатями из всех 199 окружных комиссий на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия во вторник приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду из 199 окружных избирательных комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
"Сегодня последний избирательной округ номер 69 привез протоколы с мокрыми печатями", - сказали в Центризбиркоме.
Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.
ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.
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