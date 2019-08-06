ЦИК приняла последний протокол на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия приняла на обработку уточненный протокол об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах в округе №210.
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, соответствующий протокол с пометкой "Уточненный" Центризбирком принял сегодня на заседании. Окружная комиссия составила указанный протокол по результатам назначенного судом пересчета голосов на 33 участках округа.
Теперь ЦИК должна проработать документы, а затем принять решение об установлении результатов выборов в округе №210 и признании избранным народным депутатом кандидата, набравшего наибольшее число голосов в этом округе. В заседании Комиссии объявлен перерыв.
Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . Мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.
Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.
Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на место голосования в одежде с эмблемой той или иной политсилы.
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