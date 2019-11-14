ЦИК зарегистрировала Вятровича народным депутатом

Владимир Вятрович / Фото: Facebook

Центральная избирательная комиссия на своем заседании признала избранным и зарегистрировала бывшего директора Института национальной памяти Владимира Вятровича в качестве народного депутата Украины.

В пресс-службе ЦИК напомнили, что 12 ноября Верховная Рада в связи с личным заявлением досрочно прекратила полномочия Ирины Луценко, которая была избрана по списку партии "Европейская солидарность".

"В связи с предоставлением Бойко Н.А. соответствующего заявления об отказе ЦИК отменила регистрацию кандидата в народные депутаты, включенной в избирательный список под №24, исключив ее из указанного избирательного списка", – говорится в сообщении.

Реклама

Следующим номером партийного списка шел Владимир Вятрович, и Комиссия признала его избранным, зарегистрировав в качестве народного депутата.

Напомним, что в марте 2014 года Вятрович был назначен директором Украинского института национальной памяти. Он занимал этот пост до 18 сентября 2019 года.

Ранее новости "Сегодня" писали, что 12 ноября Верховная Рада поддержала заявление Ирины Луценко о сложении депутатского мандата.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама