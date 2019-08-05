Установление этих результатов было связано со сложными и судебными разбирательствами

/ Фото: AFP

ЦИК признала шесть кандидатов избранными депутатами в Верховную Раду https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 2019-08-05T23:46:00+03:00 Политика Установление этих результатов было связано со сложными и судебными разбирательствами

Центральная избирательная комиссия Украина установила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду еще в шести избирательных округах.

ЦИК признала избранным в округе №193 Игоря Марчука, №69 – Виктора Балогу, №119 – Михаила Бондаря, №198 – Сергей Рудыка, №207 – Максима Зуева, №209 – Валерия Зуба.

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"Именно установления этих результатов было связано со сложными и нередкими судебными разбирательствами, в том числе связанными с осуществлением комиссией повторного подсчета голосов. Сегодня это все решено", – заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

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Как сообщалось, в Покровске Донецкой области, после досрочных выборов в Верховную Раду, председателя 50-й окружной избирательной комиссии госпитализировали после стычек у здания ОИК. Конфликт произошел из-за отличий в данных о подсчете голосов, которые наблюдатели заметили в протоколах.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему, с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на участки в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

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