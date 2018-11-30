ЦИК Украины отменила местные выборы в 10 областях из-за военного положения

В ЦИК добавили, что выборы в указанных регионах можно будет провести после прекращения или отмены военного положения

Центральная избирательная комиссия Украины 29 ноября приняла решение о прекращении избирательного процесса в объединенных территориальных общинах 10 областей, в которых ввели военное положение. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В ЦИК напомнили, что в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях в период, на который вводится военное положение, были запланированы первые и дополнительные местные выборы, а также промежуточные и повторные местные выборы.

"В связи с этим комиссия обратила внимание субъектов и других участников избирательного процесса местных выборов, проводимых в областях, в которых введено военное положение, на неукоснительное соблюдение требований ч. 1 ст. 19 закона Украины "О правовом режиме военного положения" о запрете проведения выборов", – сказано в сообщении.

В ЦИК добавили, что выборы в указанных регионах можно будет провести после прекращения или отмены военного положения.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление № 9342 о назначении даты проведения выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Как указано на сайте парламента, постановление подписано 28 ноября и теперь имеет номер 2631-VIII.

Постановление вступает в силу со дня принятия. Верховная Рада проголосовала за это постановление вечером 26 ноября, после голосования за введение военного положения в стране.

Президент Украины Петр Порошенко принял решение сократить срок действия военного положения с 60 суток до 30-ти, чтобы не препятствовать началу президентской кампании в установленные сроки.

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Отметим, что на такие меры украинская власть пошла из-за обострения ситуации в Азовском море после нападения России на украинские корабли со стрельбой и захватом экипажа.