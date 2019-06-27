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ЦИК утвердил форму, цвет и текст избирательных бюллетеней

27 июня, 00:08

Центризбирком принял два постановления

Фото: Getty Images

Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней для голосования на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля.

Центризбирком принял два постановления относительно формы, цвета и текста избирательных бюллетеней: для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и для голосования в одномандатных избирательных округах (ОИО). Они будут голубовато-серого и песочного цвета соответственно.

Так, Центризбирком установил, что размер избирательных бюллетеней для голосования в ОИО зависит от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в этих округах. Согласно решению, бюллетени изготовляются по размеру: до 6 кандидатов – 200 на 200 мм, до 11 – 200 на 300 мм, до 18 – 200 на 400 мм, до 33 (кандидатов) – 200 на 600 мм, до 50 – 200 на 800 мм, до 60 – 200 на 900 мм.

Согласно второму постановлению, размер бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе составит 200 на 600 мм.

Согласно с обоими постановлениями, текст избирательного бюллетеня печатается на государственном языке на одном листе только с одной стороны, с использованием специальных видимых и невидимых защитных красок, которые меняют свои физические характеристики под действием ультрафиолетового и инфракрасного облучения, графических защитных элементов, а также с проставлением номера избирательного участка защитной краской, что проявляется на обратном листе избирательного бюллетеня.

Избирательные бюллетени напечатают с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении и в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 26 июня.

Ранее Центральная избирательная комиссия определила порядок размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Во время выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, 5 845 человек решили побороться за кресло нардепа. Такую статистику предоставил ЦИК на брифинге

Напомним, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. Всего зарегистрированы 2674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам.


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    Источник:

    УНИАН

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