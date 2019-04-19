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ЦИК утвердила сметы 11 округов и изменила составы ОИК

Сегодня, 18:56

Также были изменены составы участковых избирательных комиссий в зарубежном округе

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Центральная избирательная комиссия на заседании 19 апреля внесла изменения в составы ОИК, утвердила единые сметы расходов ОВК на 11 территориальных избирательных округах и изменила составы участковых избирательных комиссий в зарубежном избирательном округе. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам Президента Украины для организации подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам Президента Украины, сформированного постановлением ЦИК от 10 апреля 2019 № 773", - указывается в сообщении.

Кроме того, ЦИК утвердила решение окружных избирательных комиссий касательно работы членов этих комиссий на платной основе.

"Внесены изменения в единые сметы расходов окружных избирательных комиссий 11 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019, утвержденных постановлением ЦИК от 15 апреля 2019 № 816. Также Комиссия внесла изменения в состав участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины заграничных избирательных участков заграничного избирательного округа на очередных выборах Президента Украины, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 12 марта 2019 № 531", – сообщает ЦИК.

Напоминаем, второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля.

Ранее в ЦИК называли стоимость проведения второго тура голосования. На нужды участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков во время второго тура президентских выборов, который пройдет в Украине 21 апреля, из государственной казны планируется потратить 13,689 млн гривен.

Кроме того, председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что четверть миллиона бюллетеней признали испорченными на выборах президента Украины в первом туре. По ее словам, бюллетени сознательно портили и делали недействительными, сфотографировав и выложив в соцсети, или другим способом нарушали тайну голосования.


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Тег выборы, ЦИК, второй тур, оик

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