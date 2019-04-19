ЦИК утвердила сметы 11 округов и изменила составы ОИК
Также были изменены составы участковых избирательных комиссий в зарубежном округе
Центральная избирательная комиссия на заседании 19 апреля внесла изменения в составы ОИК, утвердила единые сметы расходов ОВК на 11 территориальных избирательных округах и изменила составы участковых избирательных комиссий в зарубежном избирательном округе. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам Президента Украины для организации подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам Президента Украины, сформированного постановлением ЦИК от 10 апреля 2019 № 773", - указывается в сообщении.
Кроме того, ЦИК утвердила решение окружных избирательных комиссий касательно работы членов этих комиссий на платной основе.
"Внесены изменения в единые сметы расходов окружных избирательных комиссий 11 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019, утвержденных постановлением ЦИК от 15 апреля 2019 № 816. Также Комиссия внесла изменения в состав участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины заграничных избирательных участков заграничного избирательного округа на очередных выборах Президента Украины, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 12 марта 2019 № 531", – сообщает ЦИК.
Напоминаем, второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля.
Ранее в ЦИК называли стоимость проведения второго тура голосования. На нужды участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков во время второго тура президентских выборов, который пройдет в Украине 21 апреля, из государственной казны планируется потратить 13,689 млн гривен.
Кроме того, председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что четверть миллиона бюллетеней признали испорченными на выборах президента Украины в первом туре. По ее словам, бюллетени сознательно портили и делали недействительными, сфотографировав и выложив в соцсети, или другим способом нарушали тайну голосования.
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