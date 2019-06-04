ЦИК уже утвердил 32 кандидата в депутаты следующего созыва парламента

Ни одна из партий пока не подавала документы в ЦИК

Кандидатов в депутаты следующего созыва парламента уже 32. Сегодня Центризбирком утвердил еще 11 претендентов. Все – они мажоритарщики и баллотируются как самовыдвиженцы.

В то же время ни одна из партий пока не подавала документы в ЦИК. Политсилы еще должны провести съезды.

Документы же все желающие должны подать комиссии до 20 июня включительно.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых официальных наблюдателей от международных организаций на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Один международный наблюдатель зарегистрирован от Всемирного конгресса украинцев и девять – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO.

Таким образом, по состоянию на 4 июня Центризбирком зарегистрировала 10 международных наблюдателей.

Ранее ЦИК утвердила распределение средств на подготовку и проведение досрочных парламентских выборов в сумме почти 1,95 млрд грн.

Сообщалось, что Центризбирком упростил смену места голосования для избирателей. Избирателям станет легче проголосовать не по месту прописки на парламентских выборах.

Кроме того, ЦИК предоставила 50 общественным организациям разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах народных депутатов 21 июля 2019 года.

При этом в комиссии ранее пожаловались, что на печатание бюллетеней есть всего 17 дней вместо 70. Также ведомство рискует не успеть подготовить информационные плакаты о кандидатах.

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