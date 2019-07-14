Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости политики

ЦИК впервые опубликовала фото всех мажоритарщиков

14 июля, 03:45

Найти кандидатов там можно тремя способами

Фото: Getty Images

На обновленном официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарных округах.

Найти кандидатов там можно тремя способами – по алфавиту, в списке партии или же по номеру избирательного округа.

Таких в Украине сейчас 199, а баллотируются в них 3220 человек. То есть в среднем – 16 человек на место. В списках партий – еще 2747 кандидатов. То есть всего кандидатов – 5967, или же 13 человек на место под куполом Верховной Рады. 

А тем временем, кандидаты на депутатские кресла проводят встречи с избирателями.


Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, фото, ЦИК, парламентские выборы, мажоритарники, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК впервые опубликовала фото всех мажоритарщиков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина выбирает Раду: депутаты говорили о возрождении села и медреформе

Вчера, 22:27

Выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года

Дмитрий Гордон: "Я хочу жить в красивой и счастливой Украине"

Вчера, 07:00

Известный журналист и шоумен — о том, почему не идет в политику, однако возглавил штаб одной из партий, тайне отравления Ющенко, предложении взятки в 100 тысяч долларов и о том, почему почувствовал себя свободным, покинув Киевраду

Украина выбирает Раду: кандидаты в депутаты обещают "найти таланты" и медицинское страхование

Вчера, 06:40

Хотят бороться с медмафией и повышать зарплаты учителям

За неделю до выборов кандидаты обратились к украинцам

12 июля, 22:20

Претенденты в Раду от основных политсил говорили о повышении качества медицинских услуг, об истории и молились за мир

Избирательная кампания в Украине: наблюдатели назвали области-лидеры по подкупу избирателей

12 июля, 22:05

Лидерами по количеству нарушений оказались Киевская, Запорожская и Харьковская области

ЦИК зарегистрировала еще 658 иностранных наблюдателей

12 июля, 20:39

По состоянию на 12 июля ЦИК зарегистрировала 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить

Колония Кокорина и Мамаева. Когда-то там был концлагерь

Ученые нашли самый легкий способ похудения

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

Аскрен высказался о поражении за 5 секунд

Астана Григорчука начинает Лигу чемпионов с победы

Ирина Билык призналась в чувствах к Диме Коляденко

Ромарио начал встречаться с девушкой, которая моложе на 31 год

Вафельницы, которые хотят все женщины! Со скидкой в городе

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

Вчера, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

11 июля, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

11 июля, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу

Как потерять состояние? Громкие падения звезд

Александр Усик рассказал, почему не хочет драться с Поветкиным
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь