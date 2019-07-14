ЦИК впервые опубликовала фото всех мажоритарщиков

Найти кандидатов там можно тремя способами

Фото: Getty Images

На обновленном официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарных округах.

Найти кандидатов там можно тремя способами – по алфавиту, в списке партии или же по номеру избирательного округа.



Таких в Украине сейчас 199, а баллотируются в них 3220 человек. То есть в среднем – 16 человек на место. В списках партий – еще 2747 кандидатов. То есть всего кандидатов – 5967, или же 13 человек на место под куполом Верховной Рады.

А тем временем, кандидаты на депутатские кресла проводят встречи с избирателями.





Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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