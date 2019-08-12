ЦИК зарегистрировал первых 25 депутатов новой Рады

В числе зарегистрированных оказались бывший первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин и шоумен Александр Скичко

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах Верховной Рады IX созыва.

Так, от политической партии "Слуга народа" зарегистрирован Алексей Устенко (№86 в избирательном списке партии), от партии "Европейская солидарность" – Руслан Князевич (№21) и Максима Саврасова (№22), от "Оппозиционной платформы – За життя" – Юлий Иоффе (№12) и Ренат Кузьмин (№35).

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Кроме того, во время заседания были зарегистрированы народные депутаты, избранные в одномандатных избирательных округах: №15 – самовыдвиженка Лариса Билозир (Винницкая область), №37 – самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (Днепропетровская область), №46 – кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За життя" Федор Христенко , №51 – самовыдвиженец Александр Ковалев (Донецкая область), №62 – кандидат от политической партии "Слуга народа" Игорь Герасименко , №64 – самовыдвиженец Владимир Арешонков , №66 – кандидат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко (Житомирская область), №71 – самовыдвиженец Валерий Лунченко (Закарпатская область), №78 – кандидат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Александр Пономарев (Запорожская область), №88 – самовыдвиженец Андрей Иванчук (Ивано-Франковская область), №102 – самовыдвиженец Олесь Довгий (Кировоградская область), №107 – самовыдвиженец Александр Сухов (Луганская область), №147 – самовыдвиженец Олег Кулинич (Полтавская область), №155 – самовыдвиженец Виктор Мьялик (Ривненская область), №162 – кандидат от "Слуги народа" Николай Задорожний (Сумская область), №174 – самовыдвиженец Александр Фельдман (Харьковская область), №192 – самовыдвиженец Александр Герега (Хмельницкая область), №197 – кандидат от "Слуги народа" Александр Скичко , №198 – самовыдвиженец Сергей Рудик, №200 – самовыдвиженец Антон Яценко (Черкасская область).

Напомним, ЦИК обязал 210-й окружком подать уточненные документы о результатах парламентских выборов до 9 августа, однако этого до сих пор не произошло. Разрыв между лидерами – самовыдвиженцем Сергеем Коровченко и самовыдвиженцем Борисом Приходько составляет около сотни голосов.

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