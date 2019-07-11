ЦИК зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на выборах в парламент

От девяти иностранных государств зарегистрировано 56 человек, а от 13 международных организаций – 699 человек

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 157 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

По сообщению отдела ЦИК по связям со СМИ, в частности, один официальный наблюдатель зарегистрирован от Словацкой Республики, 4 – от Японии, 27 – от Международного Республиканского Института, 125 – от международной неправительственной организации "CANADEM".

Всего по состоянию на 11 июля ЦИК зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов. В частности, от 9 иностранных государств – 56 человек, от 13 международных организаций – 699 человек.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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