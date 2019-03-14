ЦИК зарегистрировала 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины
За выборами будут следить наблюдатели от 10 международных организаций и 7 иностранных государств
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уже 699 официальных международных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта.
Как сообщает в четверг пресс-служба ЦИК, на очередном заседании Комиссия рассмотрела соответствующие обращения и зарегистрировала 16 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины: 5 – от Японии и 11 – от Республики Польша.
"Таким образом, на 14 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 699 официальных наблюдателей от 10 международных организаций и 7 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", – сказано в сообщении.
Также Центральная избирательная комиссия (ЦИК) образовала 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей в Донецкой, Луганской и Львовской областях на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.
"Рассмотрев соответствующее представление Министерства обороны Украины, Комиссия образовала в исключительном случае 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", – сообщает в четверг пресс-служба ЦИК.
Таким образом, на территории Донецкой области образовано 65 избирательных участков, на территории Луганской области – 14 избирательных участков, на территории Львовской области – 1 избирательный участок.
Также созданы участковые избирательные комиссии на выборах президента Украины на указанных специальных избирательных участках.
Стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.
В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвоборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.
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