ЦИК зарегистрировала почти две тысячи наблюдателей на предстоящих выборах

Зарегистрировано 15 международных организаций и 15 иностранных государств

Украина готовится к выборам. Кадр из видео. Фото: УНИАН

ЦИК зарегистрировала почти две тысячи наблюдателей на предстоящих выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f85/549/5c3f85549a313.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f85/549/5c3f85549a313.jpg 2019-03-21T23:52:59+02:00 Политика Зарегистрировано 15 международных организаций и 15 иностранных государств

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 1 тысяч 890 наблюдателей от иностранных и международных организаций на выборах президента Украины 31 марта. Об этом сообщает УНИАН.

Во время сегодняшнего заседания члены комиссии зарегистрировали 63 официальных наблюдателей от Соединенных Штатов Америки, 3 – от Турецкой Республики, 1 – от Азербайджанской Республики и 3 – от Украинского конгрессового комитета Америки.

Таким образом, по состоянию на 21 марта зарегистрировано 1 тысяч 890 наблюдателей от 15 международных организаций и 15 иностранных государств.

Ранее стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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