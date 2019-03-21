ЦИК зарегистрировала почти две тысячи наблюдателей на предстоящих выборах
Зарегистрировано 15 международных организаций и 15 иностранных государств
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 1 тысяч 890 наблюдателей от иностранных и международных организаций на выборах президента Украины 31 марта. Об этом сообщает УНИАН.
Во время сегодняшнего заседания члены комиссии зарегистрировали 63 официальных наблюдателей от Соединенных Штатов Америки, 3 – от Турецкой Республики, 1 – от Азербайджанской Республики и 3 – от Украинского конгрессового комитета Америки.
Таким образом, по состоянию на 21 марта зарегистрировано 1 тысяч 890 наблюдателей от 15 международных организаций и 15 иностранных государств.
Ранее стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.
В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.
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