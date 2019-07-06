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ЦИК зарегистрировала уже более 400 наблюдателей от государств и международных организаций на выборах

6 июля, 01:03

От Словацкой Республики зарегистрировано четыре наблюдателя

Фото: Getty Images

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 119 официальных наблюдателей от Словацкой Республики и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г.

От Словацкой Республики зарегистрировано четыре наблюдателя, 10 – от Комитета "За открытую демократию", 105 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

"Таким образом, по состоянию на 5 июля Комиссией зарегистрировано 436 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г. А именно: от 3 иностранных государств – 11 официальных наблюдателей, от 10 международных организаций – 425 официальных наблюдателей", – говорится в сообщении.

Ранее кандидаты на депутатское кресло обещали улучшить уровень жизни в селе, инвестировать в отечественные предприятия и поддержать гривной украинцев, которые держат скот. Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 21 политическая сила. Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки уже определила порядковые номера в избирательном бюллетене.


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Тег выборы, ЦИК, наблюдатели

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Источник:

Интерфакс-Украина

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