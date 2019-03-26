ЦИК завершила регистрацию наблюдателей на выборах
На заседании в понедельник были зарегистрированы еще 324 официальных наблюдателя
Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщила пресс-служба ЦИК.
Отмечается, что на заседании в понедельник были зарегистрированы еще 324 официальных наблюдателя.
Среди них 129 наблюдателей − от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 76 – от Национального демократического института международных отношений (США), 38 – от Международного Республиканского Института, 32 – от международной организации Silba – Инициатива за диалог и демократию, 20 – от Комитета За открытую демократию, 13 – от Европарламента.
Еще шесть наблюдателей – от Европейской платформы за демократические выборы, по одному – от Украинского Конгрессового Комитета Америки и БДИПЧ ОБСЕ.
Также зарегистрированы по три наблюдателя от Словакии и Норвегии, и по одному – от Франции и Швейцарии.
Ранее министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями.
Напомним, после того, как россиянам окончательно было запрещено появляться в Украине, Москва выступила с заявлением по выборам. В Министерстве иностранных дел РФ даже поставили под сомнение легитимность результатов голосования.
Недавно БДИПЧ/ОБСЕ подавала 24 кандидатур наблюдателей от РФ, но их отклонил украинский Центризбирком. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей от данной структуры.
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