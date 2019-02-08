ЦИК завершила регистрацию: в выборах президента примут участие 44 кандидата

Комиссия зарегистрировала 109 наблюдателей от международных организаций и иностранного государства

Фото: Сегодня

ЦИК завершила регистрацию: в выборах президента примут участие 44 кандидата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c36/454/5c5c364545ae8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c36/454/5c5c364545ae8.jpg 2019-02-08T15:44:00+02:00 Политика Комиссия зарегистрировала 109 наблюдателей от международных организаций и иностранного государства

Центральная избирательная комиссия завершила процедуру регистрации кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Сегодня, 8 февраля 2019 года, Комиссия завершила процесс регистрации кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Всего зарегистрировано 44 кандидата на пост президента Украины", - говорится в сообщении.

Полный список кандидатов выглядит следующим образом:

Балашов Геннадий – предприниматель, лидер партии "5. 10"

Бессмертный Роман – политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины

Богомолец Ольга – народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения

Богословская Инна – экс-нардеп, лидер общественной организации "Вече Украины"

Бойко Юрий – народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Бондарь Виктор – народный депутат, глава партии "Видродження"

Ващенко Александр – самовыдвиженец, общественная организация "Влада народу"

Вилкул Олександр – народный депутат, "Оппозиционный блок – партии мира и развития"

Габер Николай – лидер Патриотической партии Украины

Гнап Дмитрий – выдвинутый партией "Сила людей" журналист

Гриценко Анатолий – лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины

Данилюк Александр – руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ"

Деревянко Юрий – народный депутат, член совета партии "Воля"

Добродомов Дмитрий – народный депутат, лидер партии "Народный контроль"

Журавлев Василий – лидер партии "Стабильность"

Зеленский Владимир – художественный руководитель "Квартал 95", партия "Слуга народа"

Каплин Сергей – народный депутат, лидер "Социал-демократической партии"

Кармазин Юрий – экс-народный депутат, самовыдвиженец

Кива Илья – лидер Социалистической партии Украины

Корнацкий Аркадий – народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец

Кошулинский Руслан – кандидат от партии "Свобода"

Кривенко Виктор – народный депутат, лидер "Народного Руха Украины"

Кривонос Сергей – первый замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, партия "Воины АТО"

Куприй Виталий – народный депутат, самовыдвиженец

Литвиненко Юлия – журналист и телеведущая, самовыдвиженец

Ляшко Олег – народный депутат, лидер Радикальной партии

Мороз Александр – экс-спикер Верховной Рады, кандидат от "Социалистической партии Александра Мороза"

Мураев Евгений – народный депутат, лидер партии "Наши"

Наливайченко Валентин – экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость"

Насиров Роман – экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец

Новак Андрей – экономист, партия "Патриот"

Носенко Сергей – самовыдвиженец

Петров Владимир – самовыдвиженец

Порошенко Петр – президент Украины, самовыдвиженец

Рыгованов Руслан – самовыдвиженец

Садовый Андрей – мэр Львова, лидер партии "Самопомич"

Скоцик Виталий – самовыдвиженец

Смешко Игорь – экс-глава СБУ, самовыдвиженец

Соловьев Александр – лидер партии "Розумна сила"

Тарута Сергей – народный депутат, лидер партии "Основа"

Тимошенко Юлия – народный депутат, лидер партии "Батькивщина"

Тимошенко Юрий – народный депутат, самовыдвиженец

Шевченко Игорь – экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец

Шевченко Александр – народный депутат, партия "Украинское объединение патриотов – Укроп".

Также сообщается, что Комиссия зарегистрировала 109 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства на очередных выборах президент.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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