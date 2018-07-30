Циничное и грубое нарушение: Киев жестко отреагировал на визит Медведева в Крым

Российский премьер на выходных съездил на украинский полуостров и нарушил законы Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным визитом в оккупированный Крым премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 29 июля на парад по случаю празднования Дня военно-морского флота. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Украинские дипломаты напомнили о недопустимости приезда российских политиков и руководства России на украинский полуостров без разрешения Киева.

"Пребывание Медведева на территории Крыма является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных нормам международного права, обязательств по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, в том числе Уставом ООН", – говорится в заявлении.

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Киев напомнил Москве, что Крым и город Севастополь являются украинской территорией, что признает и международное сообщество, которое, среди прочего, ввело санкции против России за аннексию полуострова и нарушение там прав человека.

Отметим, что для посещения оккупированного полуострова, иностранцы должны получить на это разрешение у Киева.

Как сообщалось, незаконно в Крым приезжали и чешские депутаты. Посольство Украины в Чехии выступило с жестким заявлением, и "припугнули" чешских политиков санкциями за нарушение украинского закона и пособничество России.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.