CNN о выборах в Украине: Сенсационная и сюрреалистическая президентская кампания
Американцы отмечают огромный интерес украинцев к президентской гонке, особенно если дебаты состояться на "Олимпийском"
Американский телеканала CNN удивлен президентской гонкой в Украине и особенно поразило происходящее после первого тура – история с дебатами между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Особенно американцы отмечают ситуацию вокруг неожиданной сдачи анализов претендентами на президентское кресло.
"Сенсационная президентская избирательная кампания в Украине в пятницу (5 апреля) сделала очередной сюрреалистический поворот, когда действующий президент и его соперник Владимир Зеленский сдали анализы крови на камеры перед дебатами", – сообщает телеканал.
В CNN также поражены идеей возможного проведения дебатов на "Олимпийском", где, как напоминают американцы, выступали такие известные артисты как Мадонна, Шакира и Red Hot Chili Peppers
"Событие … отражает огромный внутренний интерес к (президентской) гонке. Сюрреалистическая гонка наступает в серьезное время для Украины, которая провела пять лет в гибридной войне с Россией", – подчеркнул телеканал.
Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то на дебаты, то на анализы. 5 апреля действующий глава государства сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы.
А тем временем европейские эксперты рассказали, чего ожидает Запад от нового президента Украины. Аналитики из США, Великобритании, Франции и Германии называют вызовы, которые встанут перед главой государства, кто бы это ни был.
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