CNN о выборах в Украине: Сенсационная и сюрреалистическая президентская кампания

Американцы отмечают огромный интерес украинцев к президентской гонке, особенно если дебаты состояться на "Олимпийском"

Фото: Сегодня

CNN о выборах в Украине: Сенсационная и сюрреалистическая президентская кампания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/991/c8d/5ca991c8da3f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/991/c8d/5ca991c8da3f3.jpg 2019-04-07T09:01:00+03:00 Политика Американцы отмечают огромный интерес украинцев к президентской гонке, особенно если дебаты состояться на «Олимпийском»

Американский телеканала CNN удивлен президентской гонкой в Украине и особенно поразило происходящее после первого тура – история с дебатами между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Особенно американцы отмечают ситуацию вокруг неожиданной сдачи анализов претендентами на президентское кресло.

"Сенсационная президентская избирательная кампания в Украине в пятницу (5 апреля) сделала очередной сюрреалистический поворот, когда действующий президент и его соперник Владимир Зеленский сдали анализы крови на камеры перед дебатами", – сообщает телеканал.

В CNN также поражены идеей возможного проведения дебатов на "Олимпийском", где, как напоминают американцы, выступали такие известные артисты как Мадонна, Шакира и Red Hot Chili Peppers

"Событие … отражает огромный внутренний интерес к (президентской) гонке. Сюрреалистическая гонка наступает в серьезное время для Украины, которая провела пять лет в гибридной войне с Россией", – подчеркнул телеканал.

Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то на дебаты, то на анализы. 5 апреля действующий глава государства сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы.

Видео: Reuters

А тем временем европейские эксперты рассказали, чего ожидает Запад от нового президента Украины. Аналитики из США, Великобритании, Франции и Германии называют вызовы, которые встанут перед главой государства, кто бы это ни был.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " CNN о выборах в Украине: Сенсационная и сюрреалистическая президентская кампания". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.