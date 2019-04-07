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CNN о выборах в Украине: Сенсационная и сюрреалистическая президентская кампания

Сегодня, 09:01

Американцы отмечают огромный интерес украинцев к президентской гонке, особенно если дебаты состояться на "Олимпийском"

Фото: Сегодня
CNN о выборах в Украине: Сенсационная и сюрреалистическая президентская кампания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/991/c8d/5ca991c8da3f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/991/c8d/5ca991c8da3f3.jpg Политика Американцы отмечают огромный интерес украинцев к президентской гонке, особенно если дебаты состояться на «Олимпийском»

Американский телеканала CNN удивлен президентской гонкой в Украине и особенно поразило происходящее после первого тура – история с дебатами между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Особенно американцы отмечают ситуацию вокруг неожиданной сдачи анализов претендентами на президентское кресло.

"Сенсационная президентская избирательная кампания в Украине в пятницу (5 апреля) сделала очередной сюрреалистический поворот, когда действующий президент и его соперник Владимир Зеленский сдали анализы крови на камеры перед дебатами", – сообщает телеканал.

В CNN также поражены идеей возможного проведения дебатов на "Олимпийском", где, как напоминают американцы, выступали такие известные артисты как Мадонна, Шакира и Red Hot Chili Peppers

"Событие … отражает огромный внутренний интерес к (президентской) гонке. Сюрреалистическая гонка наступает в серьезное время для Украины, которая провела пять лет в гибридной войне с Россией", – подчеркнул телеканал.

Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то на дебаты, то на анализы. 5 апреля действующий глава государства сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы.


Видео: Reuters

А тем временем европейские эксперты рассказали, чего ожидает Запад от нового президента Украины. Аналитики из США, Великобритании, Франции и Германии называют вызовы, которые встанут перед главой государства, кто бы это ни был.

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Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский, CNN, анализы

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