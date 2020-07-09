"Дальше – суд": Венедиктова объяснила завершение расследования в деле Порошенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала завершение расследования в деле пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко. Она считает, что адвокаты затягивали процесс, а доказательств против подозреваемого уже достаточно, чтобы дело передать в суд.

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Об этом она заявила в своем видеообращении, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По ее словам, за последние месяцы все подозреваемые в резонансных преступлениях заявили о политических преследованиях. В отношении же экс-президента сейчас правоохранителями расследуется ряд уголовных производств, начатых по постановлениям судов, заявлениям граждан и материалам правоохранительных органов.

"У нас нет функции доследственной проверки – по формальным признакам правоохранительные органы должны вносить в ЕРДР (реестр досудебных расследований) заявления о преступлениях. Хорошо это или плохо – вопрос к законодателю. Заявления о преступлениях, совершенных пятым президентом, поступают со всей страны. На этой неделе, например, поступили из Мариуполя и Ровно от обычных граждан. Однако, дела в отношении пятого президента сразу же называют политическими – отовсюду раздаются такие мысли от "экспертов", далеких от Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, незнакомых с материалами производств, планом следственных действий, доказательствами, полученными по результатам экспертиз и допросов и других процессуальных действий", – сказала Венедиктова.

Что касается непосредственно уголовного производства по подозрению Порошенко в превышении полномочий при назначении Семочко в Службу внешней разведки, то здесь, по ее словам, достаточно собранных доказательств, а наказание в случае доказательства вины предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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В то же время она сетует на недостатки в Уголовном процессуальном кодексе, которые позволяют до бесконечности затягивать дело.

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"Каждый подозреваемый может иметь одновременно до пяти защитников. Каждый из защитников может знакомиться с материалами расследования в удобное для них время. В случае изменения защитника, у него появляются основания знакомиться с материалами сначала. В случае неприбытия любого из защитников у подозреваемого есть возможность отказаться от участия в следственных действиях. Каждый защитник, например, имеет возможность ходатайствовать об отводе судьи и даже идентичное ходатайство, но другого защитника, должно быть рассмотрено. А для этого основной судебный процесс останавливается, ходатайство передается в систему автоматизированного распределения дел в суде, и уже новый судья рассматривает такое ходатайство. Например, звучат лозунги, что суд собрался ночью (с 7 на 8 июля. – Ред.) и вынес решение о продлении сроков предварительного расследования. Нет, судебное заседание было назначено еще на 6 июля, однако сторона защиты не появилась. 7 июля в 14:00 заседание таки началось, но адвокаты заявили отвод судьи и только после рассмотрения отвода в 18:30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд принял решение почти в час ночи", – объяснила генпрокурор.

Венедиктова уверена, что адвокаты Порошенко всячески пытались затянуть процесс, ставя под сомнение абсолютно все. Однако правоохранители признали собранные доказательства достаточными для окончания досудебного расследования и составления обвинительного акта – адвокатам подозреваемого открыли доступ к материалам следствия.

"Дальше – суд. Прокурорская волокита с делами должна заканчиваться. Об избрании меры пресечения: суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность и профессионализм в процессуальной плоскости – мера пресечения избрана для обеспечения поведения подозреваемого во время досудебного расследования. Следствие завершено", – резюмировала она.

Видео: Офис генпрокурора

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Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля суд вынес решение по делу Порошенко. Три заседания избиралась мера пресечения для экс-президента, однако до нее так и не дошло: вчера прямо в суде неожиданно объявили о завершении расследования, следовательно, в мере пресечения уже не было смысла.

Напомним, 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

Позже стало известно, что речь идет об уголовном производстве о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины). Другими словами, в бытность президентом он заставил главу СВР Егора Божка превысить свои полномочия и назначить первым заместителем Семочко.

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