Данилов объяснил, почему украинское консульство сразу исключило теракт при крушении самолета МАУ

/ Фото: СНБО

Заявление посольства Украины в Иране о том, что украинский самолет вблизи Тегерана потерпел крушение по техническим причинам, было санкционировано украинскими властями. Об этом в интервью изданию "Цензор.НЕТ", опубликованном 13 января, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



"Заявление посольства было санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно. Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать", – сказал Данилов.



По его словам, с момента, как был создан оперативный штаб, все его участники работали как единая команда, "но в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски".



"Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе, и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. Действия нашей комиссии заслуживают высокого признания", – добавил Данилов.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Ответственность за случившееся взяли на себя Вооруженные силы Ирана – Корпус стражей исламской революции.

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Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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