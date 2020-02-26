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Данилов оказался не против использования частных военных компаний

26 февраля, 02:32

По его словам, в современном мире пора переходить к частным военным компаниям

Секретарь Совета национально й безопасности и обороны Украины Алексей Данилов положительно относится к частным военным компаниям.

Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

Он считает, что в современном мире "уже пора" переходить к частным военным компаниям.

"Раньше компании были только на государственном уровне, то сегодня, уже пора переходить к частным компаниям. Другое дело — каким образом, где и для чего их использовать. Это уже вопрос другого сорта", — уточнил Данилов.

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Напомним, что частные военные компании — коммерческие компании, предлагающие свои услуги по обороне территорий или объектов, в том числе в рамках военных конфликтов.

Добавим, что в парламенте зарегистрирован законопроект о военно-консалтинговой деятельности, что предполагает легализацию частных военных компаний в Украине. Автором документа стал депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

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Также законопроект предлагает ввести вводит Единый государственный реестр огнестрельного оружия и боеприпасов, которое находится у субъектов военно-консалтинговой деятельности, а также четкие требования по контролю за их оборотом.

Тем временем США призывает вести санкции против российской ЧВК "Вагнер".

Во время гражданской войны в Ливии погибли до 35 наемников из РФ , Россия официально отрицает свое участие в этом конфликте.

Также наемников ЧВК "Вагнер" неоднократно видели на Донбассе, где они участвовали в боевых действиях на стороне местных боевиков.

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война СНБО ЧВК

Источник: Новое время

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