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Данилов в Иране почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе МАУ (фото)

16 февраля, 16:10

Секретарь СНБО обсуждает проблемные вопросы расследования катастрофы украинского самолета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Иране почтил память украинцев, погибших 8 января при крушении Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины" .

Алексей Данилов вместе с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исламской Республике Иран Сергеем Бурдиляком возложили цветы на месте трагедии украинского самолета, сообщает пресс-служба СНБО.

Также в память о погибших были поставлены ​​11 свечей в Ванкском соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской апостольской церкви).

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета, говорится в сообщении.

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Напомним, иранские военные двумя ракетами системы "земля – воздух" сбили Boeing-737-800 МАУ , выполнявший рейс Тегеран – Киев. Погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев. Основную же массу погибших составили граждане Ирана и Канады.

Украина потребовала передать ей "черные ящики" , чтобы пролить свет на подробности крушения авиалайнера.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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