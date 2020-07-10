Данилов: В Крыму воды нет у оккупантов, а крымчане обеспечены на 100%

Пока в Крыму намереваются с помощью самолета добывать дождь из туч, в Киеве четко дали понять, что украинской воды на полуострове России не видать. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что жители полуострова обеспечены питьевой водой, а проблемы испытывает промышленность оккупантов. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

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По его словам, Украина не собирается подпитывать водой оккупантов и их военные объекты.

"Крымское население обеспечено водой. Никаких проблем для крымского населения на сегодняшний день не существует. Там вода есть в достаточном количестве для того, чтобы население ее пользовалось. То, что там нет воды для промышленности – это уже другой вопрос. Позиция простая: когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, обязательно будет украинская вода. Повторю, до того времени, пока Крым не является украинским, я считаю, что подавать туда воду для оккупантов, для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечено на 100%", – сказал Данилов.

Ранее мы писали, что в аннексированном Крыму крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. Свидетели сообщают, что по пересохшему дну теперь ходят люди и ездят автомобили, хотя недавно оно было полностью покрыто водой.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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