Данилов встретился с новым министром обороны и вице-премьером по реинтеграции: о чем шел разговор

Секретарь СНБО Украины провел совещание с обновленным руководством оборонного и гуманитарного блоков государства

После того, как Верховная Рада отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука и проголосовала за назначение правительства Дениса Шмыгаля , секретарь СНБО Украины Алексей Данилова решил встретиться с новым вице-премьером по реинтеграции оккупированных территорий Алексеем Резниковым и новым министром обороны Андреем Тараном.

Кроме того, в совещании принимал участие новый глава Минветеранов, генерал-лейтенант Сергей Бессараб и начальник Генерального штаба ВС Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба СНБО.

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На встрече Данилов напомнил новоиспеченным чиновникам, что нужно выполнять поставленные президентом Владимиром Зеленским задачи по усилению координации и взаимодействия в решении первоочередных задач.

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Среди ключевых задач секретарь СНБО выделил вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий, наработки действенного закона о территориальной обороне, обеспечения военных на передовой современными видами вооружения и техники, выполнения ГОЗ.

Напомним, что сайт "Сегодня" сообщал, что известно о новом министре обороны Андрее Таране .

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