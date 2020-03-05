Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

Данилов встретился с новым министром обороны и вице-премьером по реинтеграции: о чем шел разговор

5 марта, 20:40

Игорь Тимофеев

Секретарь СНБО Украины провел совещание с обновленным руководством оборонного и гуманитарного блоков государства

После того, как Верховная Рада отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука и проголосовала за назначение правительства Дениса Шмыгаля , секретарь СНБО Украины Алексей Данилова решил встретиться с новым вице-премьером по реинтеграции оккупированных территорий Алексеем Резниковым и новым министром обороны Андреем Тараном.

Кроме того, в совещании принимал участие новый глава Минветеранов, генерал-лейтенант Сергей Бессараб и начальник Генерального штаба ВС Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба СНБО.

Реклама

На встрече Данилов напомнил новоиспеченным чиновникам, что нужно выполнять поставленные президентом Владимиром Зеленским задачи по усилению координации и взаимодействия в решении первоочередных задач.

В тренде
Внештатный советник Порошенко: что известно о новом министре финансов Игоре Уманском

Среди ключевых задач секретарь СНБО выделил вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий, наработки действенного закона о территориальной обороне, обеспечения военных на передовой современными видами вооружения и техники, выполнения ГОЗ.

Напомним, что сайт "Сегодня" сообщал, что известно о новом министре обороны Андрее Таране .

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс СНБО Алексей Резников Алексей Данилов Руслан Хомчак Андрей Таран

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный момент
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный моментУкраина
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорили
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорилиПолитика
Кабмин, перезагрузка: как и почему Шмыгаль сменил Гончарука
Кабмин, перезагрузка: как и почему Шмыгаль сменил ГончарукаПолитика
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на КулебуПолитика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
Зеленский предложил Шмыгаля по пост премьера: что известно о возможном преемнике Гончарука
Зеленский предложил Шмыгаля по пост премьера: что известно о возможном преемнике ГончарукаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...