Данилов встретился с новым министром обороны и вице-премьером по реинтеграции: о чем шел разговор

После того, как Верховная Рада отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука и проголосовала за назначение правительства Дениса Шмыгаля , секретарь СНБО Украины Алексей Данилова решил встретиться с новым вице-премьером по реинтеграции оккупированных территорий Алексеем Резниковым и новым министром обороны Андреем Тараном.
Кроме того, в совещании принимал участие новый глава Минветеранов, генерал-лейтенант Сергей Бессараб и начальник Генерального штаба ВС Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба СНБО.
На встрече Данилов напомнил новоиспеченным чиновникам, что нужно выполнять поставленные президентом Владимиром Зеленским задачи по усилению координации и взаимодействия в решении первоочередных задач.
Среди ключевых задач секретарь СНБО выделил вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий, наработки действенного закона о территориальной обороне, обеспечения военных на передовой современными видами вооружения и техники, выполнения ГОЗ.
Напомним, что сайт "Сегодня" сообщал, что известно о новом министре обороны Андрее Таране .
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