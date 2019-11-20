Данилюк назвал шуткой предложение подполковнику США возглавить Миноборны Украины

Данилюк рассказал, что они говорили с Виндманом, который родился в Киеве, о том, что жили неподалеку друг от друга

/ Фото: СНБО

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк утверждает, его предложение американскому подполковнику Александру Виндману возглавить Министерство обороны Украины, было шуткой. Об этом сообщает The Daily Beast.

"Это явно была шутка. Мы оба посмеялись", – заявил Данилюк.

Данилюк рассказал, что они говорили с Виндманом, который родился в Киеве, о том, что жили неподалеку друг от друга. Затем он пошутил по поводу должности министра обороны, и это, по его словам, было только один раз.

Ранее сообщалось, что сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александр Виндман, который считается связующим звеном с автором жалобы на президента США Дональда Трампа из-за давления на Владимира Зеленского, мог стать министром обороны Украины.

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Об этом высокопоставленный член американской администрации рассказал во время публичных слушаний, которые комитет по разведке Палаты представителей проводит в рамках расследования импичмента Трампа.

Виндман утверждает, что предложение возглавить Министерство обороны ему поступило от на тот момент будущего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка во время визита в Украину на инаугурацию Зеленского в мае.

"Он сделал это предложение три раза", – сказал сотрудник СНБ.

Несмотря на то, что он называет такую должность "честью", американец отказался от этого и уведомил о случившемся свое начальство и американскую контрразведку.

Напомним, что Виндман был среди тех, кто слушал июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским и что он намеревался обвинить американского лидера в подрыве национальной безопасности.

Александр Виндман является этническим украинцем, который в четырехлетнем возрасте вместе с родителями эмигрировал в США, где у него сложилась военная карьера – он офицер Вооруженных сил США, а с 2008 года занимается военно-дипломатической работой.

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