Данилюк о причинах отставки: ПриватБанк стал последней каплей

Александр Данилюк / Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке из-за событий вокруг ПриватБанка, в которых он видит серьезные угрозы для финансовой стабильности страны.

"Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг ПриватБанка", – заявил Данилюк в интервью "BBC Украина".

Он уточнил, что за несколько недель произошли события, которые стали для него "негативным сигналом": обыски в ПриватБанке, поджог машины и дома Валерии Гонтаревой и "определенный прогресс в судах".

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"И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Игоря Коломойского в Украине было ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать. Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей", – резюмировал экс-секретарь СНБО.

Напомним, сегодня, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент освободил Александра Данилюка от должности секретаря СНБО еще 30 сентября.

Подробнее о новом секретаре СНБО читайте на сайте "Сегодня" – Эксперт по евроинтеграции: что известно о новом главе СНБО Алексее Данилове

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