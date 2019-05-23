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Данилюк объяснил, зачем Зеленский просил США об усилении санкций против РФ

23 мая, 01:23

По его словам, Украина может потерять объемы газа, которые будут транспортироваться через Украину

Фото Politeka
Фото Politeka.

Санкции со стороны США в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" помогли бы Украине сохранить транзит российского природного газа через свою территорию. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Ньюзван" советник президента Украины Александр Данилюк.

"Если это строительство произойдет, Украина потеряет объемы газа, которые будут транспортироваться через Украину. В настоящее время этот вопрос могут помочь решить наши американские партнеры", — сказал он, комментируя итоги встречи Зеленского с делегацией США 20 мая.

По его словам, санкции США по этому проекту "очень сильно бы поменяли переговорные позиции Украины и наших партнеров". Данилюк сказал это в контексте изданного ранее указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной схеме предоставления гражданства России жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса. "Это очень волнующий шаг, который обеспокоил не только нас, но также наших партнеров по „нормандскому формату" — международных гарантов. И на это (существует) устоявшийся мирный ответ — это ужесточение санкций", — сказал советник Зеленского.

Напомним, Зеленский после инаугурации 20 мая провел встречу с представителями администрации и Конгресса США, в ходе которой призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ. Он также призвал американскую сторону оказать помощь в преодолении российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

Между тем, у Путина оценили призывы Зеленского об усилении санкций против России. В Кремле снова обвинили Киев в невыполнении Минских соглашений.

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Тег США, Данилюк, санкции, санкции против России , Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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