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Данилюк оценил целесообразность встречи Зеленского с Путиным

3 июля, 05:18

У Путина намного больший опыт у государственных делах и международной политике, но переговоры нужны

Фото: Сегодня

Пока в Кремле называют условия для встречи президента РФ Владимира Путина с главой украинского государства Владимиром Зеленским, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, почему сейчас нужны эти переговоры, даже несмотря на небольшой опыт нового президента Украины.

Об этом он говорил в интервью LB.ua.

Журналист отметил, что у Путина намного больший опыт управления государством и ведения международной политики.

"Если сравнивать опыт Путина, длительность нахождения его при власти, тотальный контроль у него в стране с Владимиром Зеленским, который только знакомится с системой власти и априори является демократом, то с этой точки зрения встреча, может быть, нецелесообразна. Но ситуация гораздо сложнее. Переговоры происходят в конкретный момент времени, и позиции сторон формируются исходя из интересов и возможностей в этот момент. Сейчас они могут быть выгодны России, поскольку там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций", – сказал Данилюк.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что у Путина есть свое понимание, картина ожиданий, и свое есть понимание у Зеленского.

"Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в интервью немецкой газете Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы поднимет при встрече с Путиным. В частности он рассчитывает, что слова "Донбасс и Крым − это Украина" будут первыми, которые Путин от него услышит во время личной встречи.

Отметим, в последнее время регулярно ходят разговоры по возможной встрече президентов двух стран. Однако и в Москве, и в Киеве дают понять, что пока такую встречу сложно организовать. Например, в РФ все ждет четкую позицию новой власти по российско-украинскому кризису. В свою очередь Зеленский поставил условие Кремлю по нормализации отношений Украины и России. Глава государства пояснил, что Москва на ближайшей встрече в "нормандском формате" должна продемонстрировать шаги к деэскалации конфликта с Украиной.

Также на днях Зеленский обратился к Путину:


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Тег переговоры, Путин, встреча, Зеленский, Данилюк

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