Данилюк подтвердил, что собрался в отставку

Чиновник был назначен в СНБО в мае после вступления Зеленского в президентские полномочия

Александр Данилюк / Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом он написал в Facebook.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", – написал чиновник.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Офисе президента уже прокомментировали ситуацию вокруг отставки Данилюка.

"По информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев", – говорится в сообщении.

Как известно, ранее он работал министром финансов, но был уволен с должности в июне 2018 года. 28 мая 2019 года Александр Данилюк был назначен главой СНБО соответствующим указом президента. Также позже Зеленский изменил состав СНБО.

После своего назначения Данилюк рассказывал, как должен работать СНБО.

"СНБО – это орган, который решает стратегические вопросы не только в сфере обороны, безопасности, у нас также есть вопросы в экономической сфере, в энергетике, у нас сейчас много вызовов, которым надо находить решение".

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