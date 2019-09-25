Данилюк прибыл на Донбасс: опубликованы фото

Александр Данилюк / Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прибыл в Луганскую область в район Станицы Луганской и заслушал доклад военных о ситуации с разведением сил. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Так, в Станице Луганской Данилюк ознакомился с ходом восстановления моста и работой контрольно-пропускного пункта въезда/выезда. Кроме того, с руководителем райгосадминистрации Юрием Золкиным обсудили условия пересечения КПВВ и работу служб, задействованных в контроле перехода линии разграничения.

"Ежедневно более 10 тысяч человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки", – подчеркнул секретарь СНБО.

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Он также заслушал от военных информацию о ситуации на участках разведения войск, обсудил насущные вопросы подготовки армии к зимнему периоду и планы по усилению обороноспособности.

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После этого Данилюк намерен посетить Золотое, где планируется следующий этап по разведению войск.

Как сообщали новости "Сегодня", после того, как была отведены войска в районе Станицы Луганской, территория была освобождена от минных полей, укреплений и стороны договорились о начале работы по восстановлению моста. Однако украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявила, что ремонтирует мост в Станице Луганской только Украина – боевики не выполнили обязательств.

Отметим, что, согласно плану украинских властей по урегулированию конфликта на Донбассе, следующее разведение войск планируется вблизи Петровского и Золотого, если будут достигнуты соответствующие договоренности в "нормандском формате". Министр обороны Андрей Завгороднюк объяснил, как будут разводить войска на Донбассе.

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