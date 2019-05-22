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Данилюк рассказал, как должен работать СНБО

22 мая, 20:59

По его словам, сейчас важно, чтобы был центр стабильности в государстве

Фото Politeka
Фото Politeka.

Александр Данилюк заявил, что имеет видение, как должен работать Совет национальной безопасности и обороны. Об этом он рассказал в комментарии "112-Украина".

"Относительно назначения, у меня есть определенное видение, как должен работать СНБО, сейчас мы это обсуждаем с господином президентом и я надеюсь, что в результате мы получим сильный орган, который будет решать важные вопросы и вызовы, стоящие сейчас перед страной", – сказал он.

"СНБО – это орган, который решает стратегические вопросы не только в сфере обороны, безопасности, у нас также есть вопросы в экономической сфере, в энергетике, у нас сейчас много вызовов, которым надо находить решение", – добавил Данилюк.

По его словам, сейчас "важно, чтобы был центр стабильности в государстве. Администрация и СНБО должны быть такими центрами стабильности".

Кроме того, Данилюк заявил, что в настоящее время идут переговоры и решаются определенные формальности в вопросе его назначения секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Давайте дождемся самого указа. Сейчас хочу сказать, что действительно такие переговоры ведутся. Просто есть несколько формальностей, которые нужно уточнить", – сказал он в эфире телеканала NewsOne, отвечая на вопрос ведущего, подготовлен ли указ о его назначении на пост секретаря СНБО.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Данилюк рассматривается на должность секретаря СНБО.

Как сообщалось, Зеленский назначил троих советников.

Больше о кадровых назначениях читайте на сайте "Сегодня": "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент"


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Тег СНБО, назначение, Данилюк

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