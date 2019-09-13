Данилюк рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Трампом

/ Фото: Reuters

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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время запланированной встречи на полях Генассамблеи ООН обсудят стабилизацию ситуации на Донбассе и прекращение войны. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Для нас США является стратегическим партнером. Они поддерживают Украину в реформах, в усилении сектора обороны и безопасности. США являются одним из важнейших партнеров для Украины. Вопросы стабилизации (ситуации) на востоке Украины, прекращения войны будут обсуждаться нашими президентами", - заявил он.

Данилюк заметил, что ожидает "продуктивной встречи" президентов Украины и США.

"Мы обсудим перечень вопросов, важных для нашего двустороннего сотрудничества. Работа и так идет, но президенты должны встретиться, чтобы дать новый толчок для этого сотрудничества и, возможно, это даст толчок в других вопросах", - подчеркнул Данилюк.

Напомним, что Зеленский едет в США 23 сентября. Сам он уверен, что встреча с американским коллегой Дональдом Трампом обязательно состоится – или до 23-го, или после.

"Уверен, эта встреча будет в ближайшее время, тоже в сентябре. Что касается отношений с США… Я хочу поблагодарить США за постоянную поддержку Украины. Что касается наших отношений с Трампом – я ему благодарен, у нас было несколько разговоров. В целом все хорошо, он меня постоянно поздравлял с какими-то победами … У нас прекрасные отношения с США", – сказал президент и напомнил, что разблокирована военная помощь от США для Украины в размере 390 млн долл.

Видео: Facebook/Офис президента

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

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