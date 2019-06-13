Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости политики

Данилюк с американским экспертом обсудил реформу армии и СБУ

13 июня, 10:28

Новое руководство СНБО намерено активней заняться изменениями с секторе обороны и безопасности

Фото: Официальный сайт президента Украины

Секретарь СНБО Александр Данилюк после встречи с польским министром, встретился с членом наблюдательного совета "Атлантического совета" Дэвидом Петреусом, с которым обсудил реформы в армии и Службе безопасности Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, стороны подняли вопрос реформы органов сектора безопасности и обороны, прежде всего, Службы безопасности Украины, а также комплекс мероприятий по реформированию Вооруженных сил и других, образованных в соответствии с законами Украины, воинских формирований.

Также Данилюк с Петреус отдельное внимание уделили вопросу преодоления коррупции в Украине. Американский эксперт заявил, что готов поддержать Украину в ее дальнейшем продвижении по пути демократического развития.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня чиновники СНБО во главе с Данилюком прибыли на Донбасс. Они заслушал доклад командующего ООС Александра Сырского, ознакомились с ситуацией на передовой, оценили вероятности новых угроз на фронте, и отправились на позиции ВСУ в районе Авдеевки.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк говорил, что ближайшее заседание ведомства будет посвящено ситуации на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег СБУ, СНБО, реформа, ВСУ, Данилюк

Вы сейчас просматриваете новость " Данилюк с американским экспертом обсудил реформу армии и СБУ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политический кризис в Молдове: появилась реакция МИД и СНБО

10 июня, 08:30

Киев призывает ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля

Замсекретаря СНБО Кривонос: с Данилюком идет плодотворная работа

8 июня, 16:02

Кривонос отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского пока нет времени с ним встретиться

"Народный фронт" требует от президента безотлагательно созвать СНБО

6 июня, 15:26

Фракция НФ напомнила президенту о необходимости внесения кандидатур глав Минобороны, СБУ и МИДа

Замглавы СНБО в Канаде провел переговоры с военными компаниями

4 июня, 14:50

Один из мировых лидеров по вооружению Lockheed Martin допускает сотрудничество с Украиной

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Назван лучший способ остановить старение мозга

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Диета по группе крови: охотничья первая

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

Вчера, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Зеленский тонко пошутил на заседании КСУ о роспуске Рады

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь