Данилюк с американским экспертом обсудил реформу армии и СБУ

Новое руководство СНБО намерено активней заняться изменениями с секторе обороны и безопасности

Фото: Официальный сайт президента Украины

Секретарь СНБО Александр Данилюк после встречи с польским министром, встретился с членом наблюдательного совета "Атлантического совета" Дэвидом Петреусом, с которым обсудил реформы в армии и Службе безопасности Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, стороны подняли вопрос реформы органов сектора безопасности и обороны, прежде всего, Службы безопасности Украины, а также комплекс мероприятий по реформированию Вооруженных сил и других, образованных в соответствии с законами Украины, воинских формирований.

Также Данилюк с Петреус отдельное внимание уделили вопросу преодоления коррупции в Украине. Американский эксперт заявил, что готов поддержать Украину в ее дальнейшем продвижении по пути демократического развития.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня чиновники СНБО во главе с Данилюком прибыли на Донбасс. Они заслушал доклад командующего ООС Александра Сырского, ознакомились с ситуацией на передовой, оценили вероятности новых угроз на фронте, и отправились на позиции ВСУ в районе Авдеевки.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк говорил, что ближайшее заседание ведомства будет посвящено ситуации на Донбассе.

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