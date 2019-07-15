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Данилюк завершил визит в США: с кем встречался и что обсуждали

15 июля, 16:08

Секретарь СНБО провел ряд встреч с высокопоставленными американскими чиновниками

Александр Данилюк
Александр Данилюк. Фото: СНБО

Секретарь СНБО Александр Данилюк завершил визит в США, где он провел встречи с американскими политиками, государственными деятелями, аналитиками, экспертами и дипломатами, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в течение нескольких дней он провел встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, советником по национальной безопасности вице-президента США генералом Китом Келлогом, спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, со специальным помощником президента, старшим директором по вопросам Европы и России в совете национальной безопасности США Фионой Хилл и с советником президента США по вопросам национальной безопасности в 2005-2009 годах Стивеном Хэдли. Собеседники обсудили перспективы развития украинско-американских отношений в новых политических условиях и возможности интенсификации сотрудничества между Украиной и США в сфере безопасности.

Вопрос сотрудничества Украины и США в энергетической сфере Данилюк обсуждал с министром энергетики США Риком Перри и заместителем госсекретаря США по энергетическим ресурсам Фрэнсисом Фенноном.

Секретарь СНБО также встречался с представителем США в ЕС Гордоном Сондландом, обсудив с ним развитие отношений Украины и США и дальнейшее сотрудничество.

Данилюк принимал участие в дискуссии с аналитиками, политическими деятелями, учеными и дипломатами, во время которой поднимались вопросы развития Украины в новых условиях, перспективы двустороннего сотрудничества с США, определили направления с наибольшим потенциалом для этого и вызовы безопасности для Украины.

Вопрос обороноспособности Украины и военной сферы в целом Данилюк обсудил с заместителем министра обороны США Джоном Рудом и с заместителем государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

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Вопросы финансового сотрудничества секретарь СНБО поднимал на встрече с заместителем министра финансов США Джастином Музиничем, президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом, вице-президентом Международной финансовой корпорации Джорджиной Бейкер, вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и главой миссии МВФ – Роном ван Рудером.

Не забыл Данилюк и о сотрудничестве в сфере кибербезопасности на встрече с директором агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США, министерства внутренней безопасности США Кристофером Кребсом. Собеседники обсудили процесс координации работы и перспективы тесного взаимодействия Украины и Соединенных Штатов, и дальнейшее усиление возможностей СНБО как координационного органа в вопросах кибербезопасности.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Болтон и Данилюк обсудили мирное восстановление территории Украины. Помимо ситуации с оккупированными территориями, стороны подняли вопрос реформ в Украине.

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Тег США, визит, СНБО, Данилюк

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