Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Новости политики

Дания может ввести санкции против России из-за ситуации в Азовском море

Сегодня, 17:25

Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка.

Дания может ввести санкции против России из-за ситуации в Азовском море //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg Политика Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка.

Европейский Союз может ввести санкции в отношении Российской Федерации за удержание украинских военнопленных моряков. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен. 

По его словам, Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка. Если их не выпустят в ближайшее время, Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций против России. 

Кроме того, Самуэльсен назвал поведение Российской Федерации в Азовском море неприемлемым. 

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и повлиять на выборы, удерживая в неволе украинских моряков

Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – вчера 20 украинцев и сегодня на перенесенном заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками.

В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву.

Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

Россия, моряки, азовское море, военнопленные

Вы сейчас просматриваете новость " Дания может ввести санкции против России из-за ситуации в Азовском море". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ПАСЕ проведут срочные дебаты по агрессии РФ в Керченском проливе и на Азове

Сегодня, 10:54

Бюро парламентской ассамблеи немного изменило формулировку проекта украинской резолюции

Климкин объяснил, для чего Путин держит в неволе украинских моряков

18 января, 17:34

Киев готов на любую опцию в обмене пленными, лишь бы вернуть моряков домой, заявил министр

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы