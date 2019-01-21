Дания может ввести санкции против России из-за ситуации в Азовском море

Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка.

Дания может ввести санкции против России из-за ситуации в Азовском море //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg 2019-01-21T17:25:00+02:00 Политика Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка.

Европейский Союз может ввести санкции в отношении Российской Федерации за удержание украинских военнопленных моряков. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

По его словам, Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка. Если их не выпустят в ближайшее время, Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций против России.

Кроме того, Самуэльсен назвал поведение Российской Федерации в Азовском море неприемлемым.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и повлиять на выборы, удерживая в неволе украинских моряков.

Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – вчера 20 украинцев и сегодня на перенесенном заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками.

В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву.

Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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