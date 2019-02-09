Дания, Швеция и Швейцария инвестируют 14 млн долларов в новый социальный проект на востоке Украины

Проект рассчитан до 2022 года

Фото: Pixabay

Дания, Швеция и Швейцария инвестируют 14 млн долларов в новый социальный проект на востоке Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e09/a49/5c5e09a4902e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e09/a49/5c5e09a4902e9.jpg 2019-02-09T01:10:00+02:00 Политика Проект рассчитан до 2022 года

Правительства Дании, Швеции и Швейцарии объявили о начале проекта "Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины", на который выделяют 14,045 млн долларов США. Об этом сообщает ПРООН в Украине.

Проект рассчитан до 2022 года. Он будет полностью интегрирован в Программу ООН по восстановлению и развитию мира.

Швеция и Швейцария, которые на протяжении последних 3,5 лет совместно финансировали внедрение мероприятий Программы ООН по восстановлению и развитию мира, стремятся закрепить достигнутые результаты и в дальнейшем поддерживать эффективное управление и способствовать социальной сплоченности в регионе. Кроме того, благодаря выделенным средствам, Швеция стремится поддержать мероприятия по улучшению состояния окружающей среды в регионе.

В то же время датская Программа мира и стабилизации ситуации в Украине в 2018-2021 гг. проводит работу для поддержания стабильности и эффективного управления в регионе. Эта программа планирует выделить средства из своего Фонда в поддержку мира и стабильности, которые будут направлены на мероприятия по улучшению доступа к правосудию и общественной безопасности.

По словам руководителя Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктора Мунтяну, доверие граждан, проживающих в пострадавших от конфликта районах, к государственным учреждениям улучшится, и они будут чувствовать себя в большей безопасности, если потенциал в административной и правоохранительной сферах, а также в сфере безопасности улучшится, поэтому населению станет легче получить доступ к правосудию, а также к экологической защите. Проект будет оказывать поддержку внедрению этих изменений.

Общий вклад Дании (9,045 млн долларов), Швеции (3 млн долларов) и Швейцарии (2 млн долларов) в размере 14,045 млн долларов позволит начать поиск путей для решения этих ключевых проблем в Донецкой и Луганской областях.

Как отмечается, из-за конфликта на востоке Украины, который продолжается уже пятый год, гражданское население понесло значительные потери, в частности, за период с 2014 года погибло 3300 мужчин, женщин и детей, получили ранения около 9000 мирных жителей. 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а многие другие, живущие в пострадавших от конфликта районах, сталкиваются с различными проблемами.

Отметим, что программа ООН по восстановлению и развитию мира направлена на обеспечение приоритетных потребностей в восточной Украине после вспышки конфликта весной 2014 года. Цель программы – укрепить безопасность в громадах и социальную сплоченность, поддержать экономическое восстановление громад, пострадавших от конфликта, а также способствовать дальнейшей реализации реформ децентрализации и здравоохранения на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

Программу реализуют четыре агентства ООН Программа развития ООН (ПРООН), ООН Женщины, Фонд народонаселения ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация.

Программу поддерживают девять международных партнеров: Европейский Союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии и Японии. Общий бюджет на 2019-2022 годы составляет более 50 млн долларов.

Ранее в ООН подсчитали стоимость гуманитарных проектов в Украине. В 2019 году на эти проекты предусмотрены 162 млн долларов.

Напомним, во время Всемирного экономического форума, который состоялся в швейцарском Давосе в январе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он подтвердил готовность организации оказывать гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему населению Донбасса.

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