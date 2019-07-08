Дать ответ на информационную агрессию: украинские политики осудили инициативу телемоста с Россией

От реакции органов власти и правоохранителей будет зависеть, насколько агрессивно в дальнейшем будет действовать "пятая колонна" по сценариям Кремля

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Украинские политики осудили инициативу проведения телемоста между украинским и российским телеканалами. По их мнению, проводить подобные телемосты с пропагандистскими СМИ Кремля во время агрессии против Украины и оккупации незачем. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями одного из украинских телеканалов провести телемост с российским телеканалом "Россия-24".

Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что реванш уже не просто "царапается в дверь". Он уже заходит в квартиры украинцев.

"Пропагандисты из страны-агрессора полным ходом анонсируют телемост с украинским каналом… Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните – и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!" – написал Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

В свою очередь лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко отметил, что украинская власть и общество должны дать решительный отпор информационной диверсии, организованной Путиным и его пятой колонной в Украине.

"Должны быть адекватные ответы на информационную диверсию, которая является составной частью гибридной войны Российской Федерации против Украины. Телемосты с агрессором, телемосты Путиным, с убийцами украинского народа невозможны. Телемосты с Россией – очевидно, что это возможно тогда, когда Россия освободит оккупированные территории, когда Россия уберет прочь свои войска и когда Россия прекратит убивать украинцев. Если вам для этого мало аргументов, которые предоставляет украинская власть – услышьте голос украинского народа: бегите, заберитесь вон из Украины", – заявил Петр Порошенко.

Он отметил, что от реакции органов власти и правоохранителей будет зависеть, насколько агрессивно в дальнейшем будет действовать "пятая колонна" по сценариям Кремля. Вопросы информационной безопасности украинцев требуют немедленной дополнительной законодательной защиты.

"Украинская власть сейчас должна продемонстрировать свои решительные действия. Призываем немедленно созвать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, и немедленно рассмотреть и принять решение по ситуации в телевизионном пространстве. Я бы поддержал инициативу Верховной Рады о созыве внеочередного заседания и законодательного урегулирования запрета вещания каналов, которые имеют прямую ассоциацию со страной-агрессором, по крайней мере во время войны. И ряд других инициатив, которые позволят защитить информационное пространство Украины от грубой агрессии со стороны страны-агрессора", – подчеркнул Петр Порошенко.

В Нацсовете по телерадиовещанию заявили, что за телемост с Россией могут наказать и телеканалы, и провайдеров. Ольга Герасимьюк объяснила, когда Нацсовет сможет принять меры в случае проведения одного из украинских телеканалов телемарафона с россиянами.

В свою очередь президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу телемоста с Россией. Он объяснил, для чего устроена новая "провокация", и чего ждать от политиков накануне выборов.

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