Дату объединительного собора УПЦ обещают назвать на следующей неделе

Сегодня, 00:46

Павленко отметил, что объединительный собор точно пройдет в декабре

cerkva.info
cerkva.info

На следующей неделе станет известно, когда состоится объединительный собор единой Украинской православной церкви.

Об этом сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, пишет "Громадське".

"Я думаю, что мы узнаем об этом в начале, может, в середине следующей недели. Потому что мы ожидаем сообщения от Вселенского патриарха о предложенной дате. И тогда уже украинские епископы соберутся для того, чтобы выбрать предстоятеля (единой УПЦ – ред.)", – сказал он.

Павленко отметил, что объединительный собор точно пройдет в декабре. После этого, по его словам, останется один вопрос.

"Он символическй, он очень важный. Это вопрос, чтобы Вселенский патриарх возглавил службу в Константинополе, чтобы было совместное служение (с предстоятелем Украинской церкви – ред.). И после этого будет предоставлено томос", – резюмировал советник президента.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с решением Святого Священного Синода Вселенского Патриархата и сообщил, что Синод утвердил также текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

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Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно лишь объединение церквей.

Таким образом в Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.

Планировалось, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако, как уже известно, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.
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