Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены – Волкер

Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Окончательная дата встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне еще не определена.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Прямой.

По словам Волкера, даты встречи президентов США и Украины в Вашингтоне еще не определены. Однако он добавил, что Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве.

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Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что первый контакт президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться до официального визита в США.

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Американский дипломат напомнил о том, что у лидеров будет шанс для встречи в Варшаве, где 1 сентября пройдут мемориальные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а также на полях Генассамблеи ООН, которая откроется 17 сентября в Нью-Йорке.

По словам американского дипломата, официальный визит Зеленского в США пока что находится в стадии разработки, но "конкретных дат пока нет". На данном этапе идет согласование графиков двух президентов.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

При этом на прошлой неделе украинский президент заявил, что его официальная поездка в США запланирована на на сентябрь этого года.

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