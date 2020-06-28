"Давайте быть гражданами каждый день": Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня Конституции записал поздравительное видеообращение, в котором поздравил украинцев с праздником и рассказал о том, что лично для него значит Конституция.

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"Дорогие граждане! Я искренне поздравляю всех с Днем Конституции Украины. Думаю, именно сегодня каждый из нас должен честно ответить себе на простой, но важный вопрос. А что для тебя Конституция? Простая книга, которую читал так давно, что уже и не помню? Права, которыми хочу пользоваться, и обязанности, которые предпочитаю не выполнять? То, что постоянно хотят изменить политики? Или прочный правовой фундамент, на котором держится государство? А может быть, все проще? Возможно, наша Конституция – это источник ответов. Ответов, в которых иногда нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем как страна и как общество? Достаточно ли делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина", – отметил президент.

"Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких 25. Все это наводит меня на такие мысли ... Согласно первой нашей Конституции, Украина является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством", - сказал он.

Зеленский полагает, что здесь не хватает еще одного утверждения. Украина невероятная, красивая и волшебная. И совсем необязательно, чтобы это было записано в Конституции.

"Достаточно, чтобы это было высечено в нашем сердце. И когда каждый из нас наконец поймет, что лучшая страна – именно та, где мы родились, тогда каждый из нас со всеми своими делами и словами будет ее беречь. Что для меня беречь Украину? Ответ прост – это беречь каждого украинца", - подчеркнул Зеленский.

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По словам главы государства, именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как это делать. Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти.

"Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес, или едем перегруженной фурой. А особенно помнить в моменты, когда готовы разорвать виртуально или реально любого, кто имеет отличное от твоего мнение", - подчеркнул Зеленский.

По словам гаранта, с уважения к Конституции начинается гражданское общество. С уважения к правам каждого начинается страна, которую уважает каждый.

"И особенно сегодня, не только в День Конституции, но и в День Молодежи, мы должны пообещать себе, что передадим следующему поколению новую страну. Страну не агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства. Давайте быть гражданами каждый день, а не только 28 июня. Беречь себя! Беречь людей вокруг нас! Беречь Украину! С Днем Конституции!", – подытожил он.

Ранее мы писали о том, что ко Дню Конституции, который ежегодно отмечаем 28 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград.

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Все подробности в спецтеме День Конституции

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