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"Давайте не завышать ожиданий": у Путина уточнили момент по "нормандскому" саммиту

29 ноября, 14:15

Дмитрий Песков также прокомментировал заявления Киева о возможном выходе из Минских соглашений

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Ранее президент Владимир Зеленский говорил об ожиданиях от переговоров в "нормандском формате", но в Кремле предупреждают, что не стоит завышать ожидания от этой встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы и раньше говорили: давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в "нормандском формате". Вместе с тем, есть основания надеяться, что состоится субстантивный разговор", – сказал он.

Кроме того, Песков призвал не отходить от Минских соглашений.

"Закон о местном самоуправлении для ОРДЛО – это составная часть Минских договоренностей, и решение дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями и последствиями для процесса урегулирования, которые сейчас вряд ли кто-то может предсказать", – подчеркнул спикер Кремля.

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Как сообщали новости "Сегодня", 28 ноября Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

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В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон целью встречи Нормандской четверки назвал новые шаги в исполнении обязательств, которые взяли на себя стороны переговоров в Минске.

Также на днях и в Госдепе США сделали заявление по встрече Нормандской четверки, хоть американцев и нет в этом процессе. В ведомстве отметили, что полностью поддерживают Украину в этих переговорах и похвалили президента Зеленского за уже проделанную работу, чтобы эта встреча стала возможной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что российская сторона на "нормандских" переговорах намерена продвигать идею прямого контакта Киева с боевиками в вопросе урегулирования конфликта. Также Лавров хочет, чтобы Зеленский подробно изложил, как он сам видит свои действия по выполнению Минских договоренностей.

Отметим, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Нормандская четверка минские соглашения нормандский формат Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

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