Давить на меня никто не может – президент Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на него, как лидера независимого государства, никто не может оказывать давление, и он не намерен быть причастным каким-то образом к выборам в других странах.

Видео: Reuters

"Независимость – очень важный аргумент для каждой демократической страны. И я не хочу, чтобы любой мой ответ был направлен на то, чтобы нас привлекли к выборам в другой стране, с любым их исходом. Я не хочу этим заниматься. И поэтому я сказал, что на меня никто давить не может, и никто давить не будет", – сказал он журналистам в Нью-Йорке, комментируя результаты своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

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Зеленский подчеркнул, что он открыт на своем посту президента Украины. "Пожалуйста, опубликуйте хоть все звонки. Хотя я лично считаю, что такие разговоры между главами, президентами независимых стран не должны публиковаться, потому что иногда, вы знаете, есть геополитика, какие-то планы. Но я не боюсь, вы сами всё видите", – указал он.

При этом, по словам Зеленского, он ожидал публикации Белым домом только "их части" (американской стороны – Ред.) расшифровки его телефонного разговора с Трампом 25 июля, но не видит в этом какой-то проблемы.

Зеленский также признал, что в связи с данной ситуацией стал популярным в США во время своего рабочего визита, но для него главным является не такая популярность, а он хочет быть нужным, прежде всего, Украине.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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