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Дебаты на "Общественном": Порошенко прибыл, Зеленского нет

Сегодня, 21:05

Согласно закону, президентские дебаты должны были проходить в студии, но планы немного изменили

Фото: AFP

После горячих дебатов кандидатов в президенты на "Олимпийском", президент Украины Петр Порошенко прибыл в студию "Общественного телевидения", где также запланирована президентская дискуссия.

Согласно закону, дебаты изначально и должны были пройти на телеканале, однако стороны команды кандидатов в президенты таки договорились о стадионе. Ради этого Центральная избирательная комиссия даже согласилась перенести время дебатов на "Общественном" на час позже – на 21:00.

Отметим, что студию приглашены оба кандидата: и если Петр Порошенко заявлял о готовности прийти, и даже позвал своего оппонента во время встречи на "Олимпийском", то ранее в команде Зеленского уже говорили, что участие в дебатах на "Общественном" не планировалось.

Что касается выступлений кандидатов на стадионе, то напомним заключительные заявления. Так, Владимир Зеленский, уложившись в одну минуту, закончил дебаты резкой репликой к Порошенко, забраковав его реформы за время президентства.

В свою очередь Петр Порошенко призвал украинцев к объединению, чтобы вернуть оккупированный территории Донбасса и захваченный Крым.

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Тег Порошенко, дебаты, общественное телевидение

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