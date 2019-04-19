Дебаты на "Олимпийском": кордоны полиции и сцены кандидатов через все поле

На президентскую дискуссию потихоньку сходятся люди – смотрите, как пропускают людей и что происходит на территории спорткомплекса

На сегодняшние дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским открыли НСК "Олимпийский" для зрителей. Территория спорткомплекса взята под усиленную охрану.

Перед самим стадионом выстроились кордоны полиции, есть правоохранители с собаками. Накануне глава МВД Арсен Аваков уже говорил, что службу по охране правопорядка будут нести 10 тысяч силовиков как на территории самого стадиона, так и за его пределами. Людей пропускают на стадион и тщательно проверяют.



















Отметим, что сцены кандидатов в президенты находятся на противоположных сторонах футбольного поля. Сейчас там разогреваются музыканты, которые дадут концерт перед началом президентских дебатов.

Люди говорят, что в первую очередь пришли послушать Зеленского, так как с Порошенко все понятно, он давно у руля государства. На стадионе не только киевляне, но и гости столицы. Чтоб узнать больше, что происходит на стадионе, смотрите онлайн-трансляцию сайта "Сегодня".

Дебаты начнутся в 19:00 на НСК "Олимпийский". Отметим, что по закону президентская дискуссия должна проходить на "Общественном", но ради встречи Порошенко и Зеленского на стадионе, Центризбирком даже перенес время дебатов в студии: теперь вместо 20:00 выделено время с 21:00 до 22:00. Также читайте о правилах дебатов между Порошенко и Зеленским, которые могут быть применены и к их встрече на стадионе.

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