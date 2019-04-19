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Дебаты по-украински: история словесных дуэлей

Сегодня, 07:43

Пока в Украине дебаты кандидатов президенты во втором туре проводили лишь дважды


В Украине дебаты кандидатов президенты во втором туре проводили лишь дважды. Между Леонидом Кучмой и Леонидом Кравчуком в 1994 году и между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем – в 2004 году. Конечно, тогда и речи не было о вызове на политическую дуэль через интернет.

Тему теледебатов поднял Петр Порошенко, как только стало понятно: во втором туре – он и Владимир Зеленский. 

Как выяснилось, полной записи дебатов, которые проходили в 1994 году в открытых источниках нет.

Но есть воспоминания очевидцев.

"Конечно, Кравчук выиграл дебаты. Он был красноречивей, он был в хорошей форме … Он в течение всех дебатов, прямо скажем, как ему казалось, над Кучмой изысканно издевался. Он над ним подшучивал, иронизировал. В том числе он сказал: "Мы сегодня ярко увидели культуру двуязычия", имея ввиду, что Леонид Данилович, не говорил по-украински так красиво", – рассказывает Александр Мартыненко, в 1994 года журналист информационного агентства "Интерфакс".

Может, и некрасиво, но поверили именно ему. Те выборы Кучма выиграл: 52% против 45% у Кравчука. Дебаты 1999 года с коммунистом Петром Симоненко Леонид Кучма проигнорировал.

А следующими соревновались за президентское кресло уже Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

Они встречались дважды. После первого тура и после второго, который признали сфальсифицированным.

Стол, стоящий между кандидатами, по замыслу, должен был задержать оппонентов, если они бросятся друг на друга. А вот подсказчика в ухе Виктора Януковича, вопреки распространенному мифу, не было, делится воспоминаниями ведущий дебатов Юрий Мельничук.

"Они действительно оба были на высоте. Но если от Ющенко этого ожидали, то от Виктора Януковича, зная, что он такой силовой больше политик, не ожидали", – рассказывает Юрий Мельничук.

Несмотря на это, на выборах 2010 года Виктор Янукович на дебаты с Юлией Тимошенко не пришел, выиграв и без них.

В 2014 году дебаты не понадобились. Петр Порошенко победил в первом туре.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты, которые должны были начинаться 19 апреля в 20:00. Соответствующее заявление о внесении изменений в постановление ЦИК № 472 от 5 мая 2014 года относительно положения о порядке проведения дебатов подал в ЦИК уполномоченный представитель кандидата в президенты Петра Порошенко Руслан Князевич в связи с тем, что в 19:00, по предложению Зеленского, начнутся дебаты на НСК "Олимпийский".

Согласно принятым ЦИК изменениям, теледебаты на "Общественном" пройдут с 21:00 до 22:00 19 апреля.

Согласно закону "О выборах президента Украины", теледебаты за счет средств госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Напомним, на НСК "Олимпийский" идут приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ранее штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи.

Также мы писали, что на спортивной арене у каждого кандидата будет отдельная сцена. Сцены монтируют подрядчики, нанятые штабами.

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Тег выборы, дебаты, Украина

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