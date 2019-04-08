Дебаты с Порошенко будут: Зеленский назвал дату и место

Очная встреча между кандидатами на президентское кресло все же состоится

Фото: Сегодня

Дебаты с Порошенко будут: Зеленский назвал дату и место //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/991/c8d/5ca991c8da3f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/991/c8d/5ca991c8da3f3.jpg 2019-04-08T12:00:00+03:00 Политика Очная встреча между кандидатами на президентское кресло все же состоится

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 19 апреля он придет на дебаты с действующим главой государства и своим оппонентом Петром Порошенко. Об этом он объявил в видеообращении, которое опубликовано на странице "Зе!Команды" в Facebook.

Он отметил, что готов поставить неудобные вопросы главе государства.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" пройдут мои дебаты с Порошенко, где я смогу ему поставить любые вопросы. Например, когда начнутся посадки – почему Свинарчуки не за решеткой. Я думаю, что у народа Украины за 5 лет очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему поставить. Но я могу от вашего имени", – заявил Зеленский.

Отметим, что политического противостояния в прямом эфире между кандидатами в президенты ждут с нетерпением и в Украине, и на Западе. Однако этот вопрос немного затянулся – стороны никак не могут договориться о месте и времени. Так, Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина" заявил, что ждет Зеленского на стадионе 14 апреля.

"14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский" – ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Я думаю, что 19:00-20:00 – оптимальное время. Там будут украинцы, там будут граждане Украины. Ключевое – не только то, что мы скажем, что будет в будущем, а и то, какие выводы я сделал после первого тура", – сказал глава государства.

Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

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