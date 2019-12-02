Децентрализациия в Украине: Разумков анонсировал окончание реформы

По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.

"Только совместно мы сможем качественно и быстро провести изменения, которые дадут новый старт для развития ваших регионов, и построить действительно новую систему. Об этом уже много говорится, и сегодня у нас появилась практическая возможность довести реформу до конца", – отметил Разумков.

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Напомним, министр развития общин и территорий Алена Бабак сообщила, что срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные громады (ОТГ) продлится ориентировочно до февраля 2020 года.

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Ранее Объединенные территориальные громады получили право проводить обследование социально-бытовых условий претендентов на получение жилищных субсидий, социальной помощи малообеспеченным семьям, других выплат – соответствующие поправки к нормативным актам были утверждены Кабмином в январе.

Напомним, правительство начало передачу сельскохозяйственных земель от Госгеокадастра объединенным общинамс февраля 2018 года. Такой шаг предпринят в ходе реформы децентрализации в Украине.

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