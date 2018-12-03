Декларации ООН по правам человека 70 лет: СССР не поддержал, а Россия не выполняет

Оккупанты в Крыму стремятся сделать то, что не удалось Сталину – уничтожить крымских татар, отметил Порошенко

Советский Союз в свое время не в восторге был от декларации ООН по правам человека, а Россия продолжает практику тоталитарного советского режима в XXI веке, грубо нарушая права человека и захватывая чужие территории. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на форуме "70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины" в Киеве.

Он напомнил, что 10 декабря 1948 года Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, за которую, как оказалось, "не горел" желанием голосовать Советский Союз, а преемница империи – Россия – продолжает нарушать эту декларацию.

"Красноречивый факт: делегация СССР воздержалась при голосовании за декларацию. Империя, совершившая такие геноциды, как Голодомор, депортацию крымскотатарского народа, и совершила бесчисленное количество других преступлений против человечности, не могла принять идею ценности отдельного человека. В XXI веке Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, осуществила аннексию Крыма и совершила агрессию, оккупировав часть территории Украины. Нормы Всеобщей декларации прав человека массово и последовательно нарушаются на украинских территориях, оккупированных Российской Федерацией", – заявил Порошенко.

Глава государства напомнил, что, согласно данным ООН (на июнь 2017 года), за время войны на Донбассе убиты более 10 тыс. человек, более 23 тыс. получили ранения. Также, по его словам, оккупанты совершали многочисленные казни, похищения

"РФ несет ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Ситуация с правами человека в Крыму – произвол, бесправие, тотальная милитаризация. В Крыму уничтожается крымскотатарский народ. Оккупационная власть стремится сделать то, что не удалось Сталину – уничтожить лидеров, объявив Меджлис "экстремистской организацией", разрушить идентичность", – подчеркнул президент.

Порошенко пообещал, что Украина будет продолжать делать все возможное для скорейшего возвращения домой всех украинских заложников с оккупированных Донбасса и Крыма и политзаключенных, содержащихся в РФ.

Отметим, что Кремль пренебрегает правами человека как внутри своей страны, так и на оккупированных Россией территориях Украины. Так, например, международная правозащитная организация Amnesty international указывала, что ситуация с правами человека на Донбассе и в Крыму ухудшается. В отчете отмечалось, что Москва усилила преследование крымских татар и оппозиционных СМИ.

Также ранее сообщалось, что Россия поставила рекорд по нарушениям прав человека. В течение 2017 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге, вынес почти 300 решений о нарушении Россией Европейской конвенции по правам человека.