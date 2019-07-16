Декоммунизацию в Украине не отменят: СМИ стало известно решение суда

Несколько десятков депутатов через Конституционный суд попытались отменить закон о декоммунизации

Фото: КСУ.

В 2015 году Верховная Рада запретила пропаганду коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, приняв соответствующий закон о декоммунизации, но в 2017 году его оспорили почти 50 депутатов. Сегодня Конституционный суд признал, что этот документ отвечает требованиям Конституции. Об этом заявил информированный источник.

Так, в КСУ сегодня состоялось закрытое заседание, на котором рассматривался вопрос конституционности закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

По словам источника, суд пришел к заключению, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, а также является реальной угрозой для современной украинской государственности.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 апреля Верховная Рада приняла закон о декоммунизации. Так, в Украине была запрещена коммунистическая символика, снесены памятники Ленину и другим деятелям коммунизма, переименованы населенные пункты. Читайте подробней, что нужно знать о декоммунизации в Украине.

В то же время в мае 2017 года 46 народных депутатов направили в Конституционный суд представление относительно конституционности данного закона. Депутаты, в частности, считают, что положения закона нарушают права и свободы граждан, ст. 15 и ст. 34 Конституции Украины, противоречат демократическим нормам и международным стандартам.

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